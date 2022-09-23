"Это наш город": ЗАГСы начали прием заявлений на свадьбу в новогодние праздники в Москве

Московские ЗАГСы начали принимать заявления о заключения брака в новогодние праздники. С 4 по 7 января в столице будут работать дворцы бракосочетания № 1,4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС.

До 2020 года на Рождество все ЗАГСы были закрыты, теперь поженится можно и в этот день. Подать заявление можно лично в отдел ЗАГС или онлайн на портале госуслуг.