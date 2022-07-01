"Это наш город": новые "Иволги 3.0" запустят на МЦД-3 и МЦД-4

На МЦД-3 и МЦД-4 будут курсировать новые поезда "Иволга 3.0". Они уже прошли сертификацию. Сиденья в новых составах имеют подлокотники и встроенные USB-зарядки. В вагонах также можно зарядить электросамокат и поставить велосипед в специальные крепления.

В поезде установлены широкие двери и отсутствуют тамбуры. В салоне достаточно места, чтобы поставить коляску и проехать человеку на инвалидном кресле.