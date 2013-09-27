Дневной канал
Выпуски программы
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Экономист Николай Солабуто рассказал о невозвратных кредитах
27 сентября 2013, 17:00
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Андрей Туманов рассказал о том, как подготовить сад к зиме
26 сентября 2013, 15:30
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Анжелика Шакирова рассказала, почему гастрит чаще обостряется осенью
25 сентября 2013, 15:00
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Врач-психотерапевт Игорь Разыграев рассказал о пользе гипноза
24 сентября 2013, 15:30
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Елена Царева: Как не уснуть на рабочем месте
23 сентября 2013, 14:00
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Психолог Михаил Молоканов рассказал о причинах инфантилизма у взрослых
20 сентября 2013, 15:00
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Дмитрий Троцкий рассказал о внутреннем мире человека и линиях на руке
19 сентября 2013, 15:30
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Адвокат Александр Разумовский - о понятии "семейная собственность"
18 сентября 2013, 14:41
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Григорий Сергеев рассказал о поиске пропавших людей в лесах
17 сентября 2013, 14:00
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Психолог Тамара Дорохова о том, как избежать осенней депрессии
16 сентября 2013, 14:00
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Анна Буслаева рассказала, как избавить первоклашку от стресса в школе
13 сентября 2013, 15:00
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Сергей Винский рассказал о форуме самостоятельных путешествий по миру
12 сентября 2013, 15:00
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Врач Михаил Гаврилов рассказал о жидкой диете
11 сентября 2013, 17:07
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Психолог Геннадий Чичканов рассказал о семейном бюджете
10 сентября 2013, 15:00
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Дизайнер Ольга Платонова рассказала о создании домашнего оазиса
09 сентября 2013, 15:00
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Никита Ким рассказал о шахматах и фестивале "Спасская башня"
06 сентября 2013, 15:00
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Михаил Щетинин рассказал об истории создания дыхательной гимнастики
05 сентября 2013, 17:00
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Анна Ковалевская рассказала об организации мероприятий в День города
04 сентября 2013, 18:00
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Борис Петров рассказал о школе верховой езды
03 сентября 2013, 14:00
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Как правильно вести себя во время собеседования при приеме на работу
02 сентября 2013, 16:00
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Подполковник Евгений Никитин расскажет о фестивале "Спасская башня"
30 августа 2013, 15:00
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Майя Ломидзе рассказала о "бархатном сезоне"
29 августа 2013, 15:00
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Можно ли при помощи гороскопа найти себе любимого человека?
28 августа 2013, 16:00
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Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о пользе арбузов
26 августа 2013, 17:00