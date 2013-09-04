Анна Ковалевская рассказала об организации мероприятий в День города

Ежегодно первая суббота сентября для всех москвичей связана с праздником Дня города. Пока до этого праздника осталось совсем немного времени. Ведущие телеканала "Москва Доверия" выяснили, что будет ждать жителей столицы в этом году 7 сентября.

О праздничной программе для города рассказала главный специалист Московской дирекции массовых мероприятий Анна Ковалевская.