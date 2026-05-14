"Новости дня": завершено благоустройство территории у городского вокзала Лихоборы

В Москве завершили благоустройство территории у городского вокзала Лихоборы. Теперь он объединяет не только МЦК и МЦД-3, но и наземный транспорт.

Построена площадка для электробусов с зарядными станциями, новое здание конечной, парковка и остановочные зоны. Обустроены подъездные дороги, тротуары и безопасные переходы. Все объекты оснащены системами видеонаблюдения.

