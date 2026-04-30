"Новости дня": в Москве начали маркировать вызовы от городских служб

В Москве тестируют маркировку входящих звонков от городских служб, чтобы защитить жителей от мошенников. При вызове на экране телефона автоматически будет отображаться название организации – например, "Роспотребнадзор" или "Департамент труда и социальной защиты населения".

Пока технология работает у двух операторов связи, однако в дальнейшем к проекту планируют подключить всех. Инициатива должна помешать мошенникам выдавать себя за официальные службы.

