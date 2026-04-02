"Мой район. Место встречи": район Сокольники с Юлией Такшиной

Сокольники – это один из самых зеленых и загадочных районов Москвы. Там вековые парки помнят соколиную охоту царя Алексея Михайловича, а на купеческих дачах когда-то отдыхали чайные магнаты. В этих местах до сих пор лечат раненых сов и воронов, а над аллеями кружат птицы, которых когда-то учили летать для царских забав. Именно отсюда пошли первые трамваи и пришло первое метро, а теперь там собирают современные электробусы.

В этом выпуске актриса Юлия Такшина, для которой Сокольники стали отправной точкой в увлечении садоводством, поделится секретами красоты и здоровья, а москвовед Ирина Буреева раскроет тайны старинных особняков.

