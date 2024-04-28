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Новости

Новости

28 апреля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": почти 50 млн приемов совершили медики в столичных поликлиниках

"Мой район. Новости": почти 50 млн приемов совершили медики в столичных поликлиниках

"Доктор 24. Темы недели": давление

Станции скорой помощи стали активно переводить на новый стандарт работы

Многопрофильные стационары Москвы переведут на новый стандарт медпомощи к концу года

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"Интервью": Николай Плавунов – о работе скорой помощи в Москве

Врач Николай Плавунов рассказал, как изменилась работа скорой помощи в Москве

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Врач Николай Плавунов рассказал, как проходит обучение студентов медвузов

Почти 50 миллионов приемов совершили медики в столичных поликлиниках за последнее время. Благодаря новому московскому стандарту пациентов обслуживают качественно и быстро.

Цифровые технологии позволяют записываться к специалистам, не выходя из дома. Кроме того, меняется, как внешний, так и внутренний вид учреждений. Современными стали более 200 зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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