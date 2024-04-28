"Мой район. Новости": почти 50 млн приемов совершили медики в столичных поликлиниках

Почти 50 миллионов приемов совершили медики в столичных поликлиниках за последнее время. Благодаря новому московскому стандарту пациентов обслуживают качественно и быстро.

Цифровые технологии позволяют записываться к специалистам, не выходя из дома. Кроме того, меняется, как внешний, так и внутренний вид учреждений. Современными стали более 200 зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

