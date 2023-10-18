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18 октября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": рынок труда

"Жизнь в большом городе": рынок труда

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Безработица в стране и в Москве оказалась на исторически минимальном уровне. На данный момент в столице официально зарегистрированных людей без работы всего 0,3%. На этом фоне некоторые отрасли чувствуют дефицит рабочих рук и специалистов.

Где в Москве найти работу? Как город поддерживает молодых специалистов? И что предлагает, чтобы люди меняли профиль работы в любом возрасте?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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обществогородвидеоАлина Гилева
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