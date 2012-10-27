"Депеш мод": Как организовываются недели моды

В пятницу в московском Манеже открылась одна из Российских недель моды Mercedes Benz Fashion Week. Между тем столицами мировой моды сегодня является Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж – именно в таком порядке проходят недели моды прет-а-порте. Их всегда устраиваю за полгода до наступления сезона, чтобы заказчики успели выбрать модели, а дизайнеры – осуществить контракты и доставку по всему в миру.

Как и за сколько организовать собственный показ и кому это вообще нужно, смотрите в программе "Deпеш Mod".