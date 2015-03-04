Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2015, 19:15

Общество

"Мегаполис сегодня": Как развиваются образовательные комплексы в ТиНАО

"Мегаполис сегодня": Как развиваются образовательные комплексы в ТиНАО

"Эволюция Москвы": Когда появились первые школы

Жителей Новой Москвы своевременно обеспечат школами и детсадами - мэр

"Вечер": Бутырский суд огласил приговор школьному стрелку

"В деталях": Как устроен университетско-школьный кластер

"Вечер": Школьник попал в больницу после случая на уроке физкультуры

Продленку в школах предлагают финансировать за счет бюджета регионов

В Бутырском суде прошли прения сторон по делу о стрельбе в школе

"Утро": Школы начнут принимать от родителей электронные платежи

"Специальный репортаж": Школа для вундеркинда

В столице продолжают строить жилые дома, но в последние несколько лет кое-что поменялось. Теперь сначала подрядчик обязан возвести соцобъекты, а затем многоэтажные здания. По этой схеме застраивают поселок Московский на присоединенных территориях. Новую школу и детский сад откроют здесь только в сентябре, но непосредственным клиентам уже дали возможность составить свое собственное мнение. Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".
Сюжет: Образование в Москве
Программа: Москва сегодня
школы образование программы Иван Обыденков власть Сергей Собянин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика