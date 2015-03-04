"Мегаполис сегодня": Как развиваются образовательные комплексы в ТиНАО

В столице продолжают строить жилые дома, но в последние несколько лет кое-что поменялось. Теперь сначала подрядчик обязан возвести соцобъекты, а затем многоэтажные здания. По этой схеме застраивают поселок Московский на присоединенных территориях. Новую школу и детский сад откроют здесь только в сентябре, но непосредственным клиентам уже дали возможность составить свое собственное мнение. Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".