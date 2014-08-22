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Новости

22 августа 2014, 09:00

Город

"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 3 баллов

"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 3 баллов

"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 2 баллов

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 1 балл

"Утро": Скорость трафика на юго-востоке МКАД не превышает 10 км/ч

"Утро": Скорость трафика на Волоколамке составляет 10 километров в час

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 0 баллов

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла

"Утро": На шоссе Энтузиастов плотность трафика составляет 9 баллов

"Утро": Суммарная длина заторов в Москве составляет 345 километров

Заторы на столичных магистралях в настоящий момент достигли 3 баллов. Многокилометровые заторы образовались на внешней стороне МКАД, от Путилковского до Волоколамского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Лихачевского. Очень плотный поток наблюдается в направлении центра - на Ярославке, в районе Северянинского путепровода, а также на Волгоградке, от "Кузьминок" до "Текстильщиков". Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".
Программа: Утро
пробки транспорт программы Алексей Кобелюк Ксения Чепенко Роман Карлов заторы
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