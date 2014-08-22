"Утро": Заторы на столичных магистралях достигли 3 баллов

Заторы на столичных магистралях в настоящий момент достигли 3 баллов. Многокилометровые заторы образовались на внешней стороне МКАД, от Путилковского до Волоколамского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Лихачевского. Очень плотный поток наблюдается в направлении центра - на Ярославке, в районе Северянинского путепровода, а также на Волгоградке, от "Кузьминок" до "Текстильщиков". Подробности - в видеосюжете канала "Москва 24".