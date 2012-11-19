"Утро": В центре Москвы усилят сигнал сотовой связи

В центре Москвы усилят сигнал сотовой связи, чтобы решить проблемы с оплатой парковок через SMS. Об этом сообщила газета "Известия", со ссылкой на официального представителя департамента информационных технологий Елену Новикову. По ее словам, в ближайшее время посчитают, сколько микросот нужно дополнительно установить и дадут рекомендации сотовым операторам. Микросоты разместят на светофорах и столбах, они усилят сигнал на коротком участке.

Однако из "большой тройки", только "Билайн" выразил готовность поставить дополнительные станции.