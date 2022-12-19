"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 декабря

В понедельник, 19 декабря, в Москве ожидаются облачная погода и снег. Температура днем составит 4 градуса мороза, а вечером будет -5 градусов. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер будет дуть с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.