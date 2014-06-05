"Утро": Ведущие "Москва FM" - о новых штрафах для чиновников

Чиновникам придется платить до 10 тысяч рублей за некачественно оказанные населению услуги. Ведущие радиостанции "Москва FM" ответили на вопрос о том, не мал ли размер штрафа, и вспомнили, отправляли ли их когда-нибудь за ненужными справками.