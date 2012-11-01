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01 ноября 2012, 10:29

Город

"Утро": Контролеров вооружат фотоаппаратами

"Утро": Контролеров вооружат фотоаппаратами

К концу 2012 года московским контролерам закупят фотоаппараты

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Для столичных контролеров закупят 80 фотоаппаратов, пишет газета "Известия". Теперь они смогут снимать агрессивно настроенных безбилетников на видео, чтобы в случае необходимости представить запись как доказательство в суде.

Сейчас контролеры вынуждены снимать на свои мобильные телефоны. При средней цене фотоаппарата в семь тысяч рублей, не трудно посчитать, что затраты составят 240 тысяч рублей. Но это только за первую партию, а будут и другие.
Программа: Утро
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