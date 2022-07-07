"Утро": заторы на столичных дорогах достигли 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценило столичный трафик в 5 баллов. Из-за дорожных работ на МКАД возникли затруднения в обоих направлениях на востоке. На внешней стороне водители потеряют полчаса на участке от улицы Николая Старостина до шоссе Энтузиастов.



Также водители задержатся на Волгоградском проспекте на 25 минут, там затор от улицы Академика Скрябина и до Люблинской улицы.



