"Утро": iPhone 5

Накануне в Сан-Франциско завершилась конференция Apple. Мир увидел iPhone 5 - новую версию iTunes, которая теперь будет работать и в России.

Внешне смартфон выглядит приятно и дорого - он полностью сделан из алюминия и стекла. Аппарат теперь на 20% легче и на 18% тоньше, чем его предшественник. Экран - четыре дюйма по диагонали с разрешением 326 пикселей. Добавлена поддержка сетей LTE, а вот Bluetooth больше нет.

Процессор - первый четырехядерный A6, с ним все работает в два раза быстрее. Одно из основных обновлений - карты, теперь собственной разработки. Продажи нового iPhone в девяти странах стартуют 21 сентября. Когда он будет представлен в России, сказать трудно, полагают, что до конца года.