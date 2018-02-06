"Утро": самый морозный день на этой неделе ожидается 6 февраля

Сегодня москвичей ждет самый морозный день на этой неделе. Температура будет примерно на пять градусов ниже нормы. Днем – 10 градусов мороза. Облаков станет меньше. Местами даже проглянет синее небо. Однако снег все равно продолжит идти не переставая, хотя уже и не так активно, как, например, вчера или на выходных. Так что и ситуация на дорогах вряд ли пока изменится: снежные заносы, гололедица, а, значит, и многокилометровые пробки.

Атмосферное давление в свою очередь растет и стремится к новым рекордам – 756 миллиметров ртутного столба. Влажность также превысит средние значения и достигнет 80 процентов.