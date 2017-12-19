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19 декабря 2017, 07:30

Общество

"Утро": зима вернется в столичный регион в конце недели

"Утро": зима вернется в столичный регион в конце недели

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Необычное тепло пришло в Москву из-за активного циклона с Балкан и Средиземного моря. "Подогретые" воздушные массы оттуда не успевают остыть, что приводит к росту температуры в столице России. Всего же с начала декабря температура воздуха превысила средние многолетние значения примерно на 4,5 градуса. Однако уже к концу недели в столицу вернется зима и принесет с собой новые порции свежего снега.

Накануне вечером столицу обильно припорошило снегом, что привело к образованию сугробов высотой около 10,5 сантиметра. Сегодня днем осадки будут уже менее интенсивными, и преобладание циклона постепенно станет ослабевать. Днем и ближе к вечеру небо над Москвой будет затянуто облаками, пройдет небольшой мокрый снег. Температура будет колебаться около нулевых значений. Ветер подует с востока со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Лозовой Евгения Мирошкина Дмитрий Хаустов
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