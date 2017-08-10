"Утро": движение затруднено на нескольких вылетных магистралях столицы

На столичных дорогах сохраняются затруднения в движении. Все также медленно едут авто на Варшавском и Ярославском шоссе в сторону центра. В том же направлении есть проблемы и на участках шоссе Энтузиастов. Затор образовался на внутренней стороне ТТК от 2-й улицы Машиностроения до улицы Ленинская Слобода. Подробности – в программе "Утро" на телеканале "Москва 24".