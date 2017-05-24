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24 мая 2017, 08:30

Общество

"Утро": 24 мая станет самым теплым днем на этой неделе

"Утро": 24 мая станет самым теплым днем на этой неделе

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24 мая станет самым теплым днем на этой неделе. Температурный фон вернулся в рамки климатической нормы и днем в столице будет +22 градуса. Подует юго-западный ветер со скоростью пять метров в секунду. Ближе к ночи местами пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В четверг в столицу придет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, местами пройдут дожди, а температура понизится до +19.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Утро
погода программы Дмитрий Хаустов новости Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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