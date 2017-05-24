24 мая 2017, 08:30Общество
"Утро": 24 мая станет самым теплым днем на этой неделе
24 мая станет самым теплым днем на этой неделе. Температурный фон вернулся в рамки климатической нормы и днем в столице будет +22 градуса. Подует юго-западный ветер со скоростью пять метров в секунду. Ближе к ночи местами пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
В четверг в столицу придет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, местами пройдут дожди, а температура понизится до +19.
Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Утро