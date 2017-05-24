"Утро": 24 мая станет самым теплым днем на этой неделе

24 мая станет самым теплым днем на этой неделе. Температурный фон вернулся в рамки климатической нормы и днем в столице будет +22 градуса. Подует юго-западный ветер со скоростью пять метров в секунду. Ближе к ночи местами пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В четверг в столицу придет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, местами пройдут дожди, а температура понизится до +19.

Подробный прогноз погоды смотрите в материале телеканала "Москва 24".