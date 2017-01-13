"Утро": ЦОДД рассказал об утреннем трафике в столице

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов.

Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, а также на внешней стороне от 95-го до 90-го километра и далее от Новокуркинского до Путилковского шоссе. Крайне плотный поток сохраняется в направлении центра на Ленинградском шоссе от "Водного стадиона" до "Войковской", на Дмитровском шоссе от "Петровско-Разумовской" до "Тимирязевской".

Медленно автомобили движутся по Ярославскому шоссе от Малыгинского до Хибинского проезда и на Северянинском путепроводе, по шоссе Энтузиастов от "Авиамоторной" до "Площади Ильича" и по Волгоградке от "Кузьминок" до "Текстильщиков". В направлении центра остановился и Кутузовский проспект от Рябиновой до Минской улицы. Похожая ситуация сложилась на Новорижском шоссе на въезде в город, а также на внешней стороне ТТК между Савеловской и Хорошевской эстакадами. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".