"Московский патруль": участковый задержал вооруженного грабителя в Зеленограде

Участковый в Зеленограде в свой выходной задержал вооруженного грабителя, который напал на магазин, а затем попытался сбежать. Злоумышленник хотел украсть две бутылки коньяка.

Когда оказавшийся рядом участковый показал удостоверение, грабитель достал пистолет, однако быстро был уложен на асфальт. Позже на место приехал наряд полиции, и нарушителя доставили в отдел.

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