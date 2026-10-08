"Московский патруль": мошенница обманула москвичей более чем на 100 млн руб

В столице полицейские задержали аферистку, которая предлагала жертвам вложиться в развитие косметического бизнеса и обещала прибыль до 120% годовых. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Таким образом, женщина получила более 100 миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили 6 уголовных дел по статье "Мошенничество". Полицейские разыскивают ее возможных сообщников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

