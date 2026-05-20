20 мая, 21:30
"Московский патруль": звезда 90-х запер жильцов дома на Маросейке
Жильцы дома на Маросейке оказались запертыми в собственных квартирах. Певец Павел Кашин повесил навесной замок на единственную калитку во дворе. До этого он выкупил подвальное помещение и организовал там клуб с громкой музыкой.
Концерты в подвале проходят регулярно, при этом помещение не имеет эвакуационных выходов. На стенах дома появились трещины, а жильцы жалуются на угрозы и посторонних людей во дворе.
