"Московский патруль": более 17 тыс раз дорожный патруль ЦОДД помог водителям с начала года

Дорожный патруль ЦОДД в период с января по май текущего года помогал московским автомобилистам более 17 тысяч раз. Таким образом, они оказывали помощь примерно в 150 случаях каждый день.

В частности, дорожный патруль ЦОДД оперативно прибыл к месту смертельного ДТП с участием байкера. Специалисты оставили машину с ярким зеленым щитом на Большой Дорогомиловской улице, чтобы предупредить водителей об аварии. Также они оказали помощь сотрудникам Госавтоинспекции.

