"Московский патруль": количество ДТП в столице снизилось на 16% в 2026 году

По итогам первых трех месяцев 2026 года количество ДТП в столице снизилось на 16%, а число погибших в них упало на 40%. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

По его словам, видеонаблюдение и технические средства позволяют содержать проезжую часть улично-дорожной сети в идеальном состоянии, в том числе и в зимнее время. Камер на столичных дорогах уже более 3 тысяч.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

