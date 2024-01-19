19 января, 21:30Город
"Безопасный город": в Москве оборудовали более 40 мест для купаний на Крещение
Несмотря на сильную метель и мороз, тысячи москвичей решили окунуться в купели на Крещение. Столичные власти оборудовали более 40 мест для купаний.
Возле прорубей дежурили экстренные службы. Полицейские, спасатели, водолазы и врачи были готовы оказать помощь. Департамент по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы провел перед Крещением масштабные учения.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город