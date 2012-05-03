"Удобный город": Видеонаблюдение

Правительство Москвы провело тендер на проведение программы по установке камер наблюдения по городу. Теперь реализацией программы занимаются сразу три компании-подрядчика. Планируется, что в зону наблюдения попадут зоны массового скопления людей и московские дворы. Авторы программы "Удобный город" выяснили, какие камеры будут для этого использоваться, как будет организована работа системы и куда будет стекаться полученная картинка