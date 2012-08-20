"12 округов": Западный административный округ

Центр социальной помощи семье и детям "Доверие" на Мичуринском проспекте отмечает десятилетний юбилей. В центре реализуются образовательные программы по подготовке детей к школе, ведут свою работу студии прикладного творчества и живописи. Дети посещают экскурсии и занимаются спортом.

Пожарная часть №28 на улице Братьев Фонченко проводит день открытых дверей. 12 сентября, 17 октября, 23 ноября и 20 декабря все желающие смогут ознакомиться с опасной работой огнеборцев.

Подходит к концу реконструкция Рублевского шоссе - трасса станет бессветофорной. В районе Крылатское приступили к возведению новой эстакады, которая призвана решить проблему пробок.

В округе усилили борьбу с безбилетными пассажирами: проводятся регулярные рейды контролеров "Мосгортранса" совместно со специальной службой "Организатор перевозок".