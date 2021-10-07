"Мрр вашему дому": загадки

Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве.

Москва – город загадок. Почему в Парке Горького продают сладкую вату? Если есть коренные москвичи, то почему никто не видел молочных? И почему сходить на "Монеточку" стоит от тысячи рубликов?