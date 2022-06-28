"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 28 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 28 июня, в столичном регионе наблюдается переменная облачность. Температура установится на отметке 26 градусов.