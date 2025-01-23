"Сити": что посмотреть на этой неделе в кино и онлайн

Команда проекта "Сити" подготовила дайджест кинопремьер недели в Москве.

В прокат вышел фильм "Огни большого города" – музыкальная драма с Данилой Козловским в главной роли. Это история о молодом пианисте, который бросает консерваторию ради джазовой сцены в Нью-Йорке.

Также на стримингах появился сериал "Окруженные" – криминальная драма о группе детективов, которые ведут расследование в небольшом провинциальном городке. Атмосфера сериала напоминает "Настоящий детектив".

Подробнее – в программе "Сити".