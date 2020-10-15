The City: "Удалить историю", "Держи краба!", "Зазеркалье" и "Ламбада-маркета"

На большие экраны выходит французская комедия "Удалить историю". Это сатира на современное общество гаджетов и приложений. В центре сюжета три друга, каждый из которых стал жертвой современных технологий.

В четверг, 15 октября, в городе стартует гастрономический фестиваль "Держи краба!". Вплоть до 30 октября можно попробовать лучшее мясо с западных берегов Камчатки по фиксированной цене.

В Московском музее современного искусства открылась выставка Павла Леонова "Зазеркалье". Известность к художнику пришла в 90-е годы. Самоучка начинал писать свои картины малярными красками на обрезках ткани, забракованной и списанной на Ивановском заводе. Вместо палитры он пользовался дном от консервной банки, а его мастерской был дощатый сарай.

В эти выходные на образовательной площадке InLiberty пройдет "Ламбада-маркета". Это ярмарка, на которой можно недорого купить одежду из натуральных материалов, присмотреть себе дизайнерские украшения или оригинальные аксессуары. Подробнее – в сюжете проекта The City.