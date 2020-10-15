The City: "Удалить историю", "Держи краба!", "Зазеркалье" и "Ламбада-маркета"

15:00
На большие экраны выходит французская комедия "Удалить историю". Это сатира на современное общество гаджетов и приложений. В центре сюжета три друга, каждый из которых стал жертвой современных технологий.
В четверг, 15 октября, в городе стартует гастрономический фестиваль "Держи краба!". Вплоть до 30 октября можно попробовать лучшее мясо с западных берегов Камчатки по фиксированной цене.
В Московском музее современного искусства открылась выставка Павла Леонова "Зазеркалье". Известность к художнику пришла в 90-е годы. Самоучка начинал писать свои картины малярными красками на обрезках ткани, забракованной и списанной на Ивановском заводе. Вместо палитры он пользовался дном от консервной банки, а его мастерской был дощатый сарай.
В эти выходные на образовательной площадке InLiberty пройдет "Ламбада-маркета". Это ярмарка, на которой можно недорого купить одежду из натуральных материалов, присмотреть себе дизайнерские украшения или оригинальные аксессуары. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: