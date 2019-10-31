"Вечер": школьный урок с автоматами

В министерстве просвещения предложили российским школьникам отпраздновать столетие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Специальный урок планируется провести 10 ноября.

По задумке авторов идеи, дети должны будут собрать и разобрать автоматы – знаменитые АК-47 и АК-74. В министерстве уверены, что урок с автоматами поможет сформировать у школьников чувство патриотизма и заложить "основы национального самосознания".

В гостях программы "Вечер" – руководитель военно-патриотического клуба "Сыны Отечества" Игорь Семенов, а также командир одного из отрядов Иван Типоченков.