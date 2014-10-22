"Афиша": В Москве покажут спектакль-квест "Музей Достоевского"

Как жили герои Достоевского до и после событий, описанных в его книгах, решили показать создатели спектакля "Музей Достоевского". Зрителям предлагают переместиться в XIX век и представить литературных героев как обычных людей с реальными судьбами. Совершить это уникальное путешествие можно 23 октября в "Боярских палатах СТД" на Страстном бульваре.