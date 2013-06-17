"Афиша": Выставка "Завтра воды не будет" представит 12 перформансов

"Завтра воды не будет" - сообщают посетителям в Музее современного искусства на Тверском бульваре. В период летних отключений воды, актуальнее названия для выставки молодых художников и не придумаешь. "Галерея 21" дает возможность высказаться не только молодым художникам, но и молодым кураторам. Для Алексея Масляева эта выставка стала первым большим самостоятельным проектом. Работы на заданную тему в абсолютно разных жанрах представили 12 художников.