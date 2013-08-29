В первый день учебного года Московский зоопарк примет посетителей

В первый день учебного года, 2 сентября, Московский зоопарк отменяет санитарный день и будет открыт для посещения. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в этот день он будет работать с 10.00 до 20.00 часов.

Кассы Главного входа и Детского зоопарка прекратят свою работу за час до закрытия в 19.00. После этого зоопарк будет работать только на выход. Касса Экзотариума будет открыта с 11.00 до 17.30.

Как сообщалось ранее, к 1 августа 2014 года в зоопарке планируется завершить восстановление и реконструкцию инженерных коммуникаций. На территории зоопарка будут переустроены 1340 метров канализации, 2989 метров водопровода, 890 метров водостока, 57 метров теплосети, 1900 метров сетей связи диспетчеризации и телевидения. Также предусмотрена организация сети промышленного IP-телевидения. Оно позволит сотрудникам зоопарка наблюдать за животными.

Кроме того, в столичном зоопарке разработают специальные маршруты: для детей, влюбленных, любителей птиц или экзотических животных. Прежде всего, повысится образовательная функция. Тропы будут проложены таким образом, чтобы каждый посетитель смог по-новому взглянуть на зоопарк и его обитателей. Потоки посетителей разделят, и гулять станет гораздо удобнее.