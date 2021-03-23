В Москве пожарные спасли кошку, застрявшую в стиральной машине

Фото: департамент ГОЧСиПБ

В Москве пожарные спасли кошку, которая застряла в стиральной машине. Об этом рассказали представители департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел по адресу Филевский бульвар, дом 39.

"В одной из квартир кошка залезла в стиральную машинку, а выбраться не смогла, хозяйка питомца самостоятельно достать его не могла", – рассказали специалисты.

Прибыв на место, пожарные начали спасать кошку. Они разобрали часть стиральной машины и благополучно извлекли питомца.

Ранее в Серпухове достали провалившуюся под лед собаку. Ее вовремя заметили прохожие и вызвали спасателей.