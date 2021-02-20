Мертвый американский бульдог прилетел в Шереметьево из Китая

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В аэропорту Шереметьево во время оформления поступивших из Китая собак обнаружили, что одна из них мертва. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве Московской и Тульской областям.
"Проводилось оформление чау-чау и американского бульдога, в ходе которого обнаружилось, что последний не подает признаков жизни. У животного были мутные роговицы глаз, зрачок не реагировал на свет", – говорится в сообщении.
Труп животного направили в ФГБУ "Центральнаянаучно-методическая ветеринарная лаборатория" для проведения вирусологического исследования.
На чау-чау оформили ветеринарно-сопроводительные документы для проведения карантинирования по месту регистрации.
Ранее сообщалось, что корги главного редактора издания Baza Никиты Могутина стала хромать после перелета авиакомпанией "Аэрофлот". Щенок летел в багажном отсеке в переноске, которая после приземления оказалась сломанной.
Собака медиаменеджера пострадала на рейсе "Аэрофлота"
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