В посольстве Британии выбрали имя для черепахи дипмиссии

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Живущую в посольстве Великобритании в России черепаху решили назвать Тина Тертл. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Чтобы выбрать имя, британские дипломаты объявили конкурс, в течение месяца пользователи социальной сети предлагали варианты. В дипмиссии также выразили благодарность Московскому зоопарку, который помог определить пол черепахи.

Черепаха живет в посольстве уже 15 лет, но все это время пол животного был неизвестен. Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев выяснил, что питомец посольства – девочка.

Ранее стало известно, что в музее Михаила Булгакова появился собственный кот Бегемот. Москвич передал учреждению большого черного кота, подходящего под описание в произведении. До этого во дворе музея жил только кот музея-театра "Булгаковский дом", который уже 14 лет является почетным сотрудником, а летом даже подвергся похищению.