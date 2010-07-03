Косаток из "китовой тюрьмы" отправили на побережье Охотского моря

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Колонна автомобилей с косатками отправилась из поселка Иннокентьевка Хабаровского края к мысу Перовского, где животных выпустят на волю, сообщает РИА Новости.

Трех косаток из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска отправили на прошлой неделе. Младшей самке – 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9–10 лет. В Хабаровске животных перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.

Вечером 15 июля завершилась перегрузка транспортировочных ванн с косатками с судна на автомобили. Перед отправкой животным поменяли воду и сделали массаж, разминая тело и плавники после трехдневного перехода из Хабаровска.

Ранее ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых содержали в бухте Средней в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". По словам ученых, они хорошо адаптируются.

Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковала действия ВНИРО и выразила недоверие руководству института. По мнению коалиции, выпуск первой партии животных стал "полным провалом".

Зоозащитники потребовали от Минприроды России составить разумный и щадящий план выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух на основе рекомендаций сообщества ученых. Речь идет в том числе о команде французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Он тоже просил у властей РФ подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску млекопитающих. Директор ВНИРО Кирилл Колончин же отметил, что операцию по выпуску животных провели "на высоком уровне".

В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий. Были возбуждены уголовные дела.

