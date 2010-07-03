Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
Масштабная спецоперация по поиску собаки развернулась в Московской области. Почти две недели корги по имени Тик ищут сотни волонтеров, которые используют квадрокоптер, видеокамеры и даже тепловизор.
Корги потерялся в микрорайоне Силикат в Котельниках. Собаку упустила кинолог, которая уже не в первый раз следила за Тиком, пока его хозяйка отсутствовала в Москве.
"Уже за границей я активировала свои соцсети. Новости распространились очень быстро. Около 2 тысяч репостов было только в первые часы. Первые волонтеры выехали на место, даже пока я еще не была в Москве. Вместе с моими родственниками и друзьями искали собаку", – рассказала телеканалу Москва 24 хозяйка Тика Елена Мелкумова.
За тринадцать дней поиски Тика переросли в настоящий план-перехват в районе Дзержинский – Котельники. Собаку ищут больше 300 волонтеров, роздано более 6 тысяч листовок, на поиски прибежали даже профессиональные марафонцы. Волонтеры прочесывают лес, промышленные зоны и дворы; проверяют ближайшие рынки и мониторят объявления о продаже собак во всех социальных сетях. Объявлено вознаграждение – 40 тысяч рублей.
Незнакомая женщина одолжила владелице собаки автомобиль. "Мне бы хотелось охватить как можно больше районов Москвы и Московской области. Чтобы люди обратили внимание, посмотрели по сторонам – вдруг они заметят взрослого корги в чьем-то дворе", – сообщила Мелкумова.
Несколько раз Тика зафиксировали камеры видеонаблюдения. Москвичи постоянно сообщают волонтерам новые координаты неуловимого корги – но он никогда не сидит на месте.
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