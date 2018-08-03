Кошка стала мамой для двух детенышей енотов в Новосибирском зоопарке

Домашняя кошка по кличке Белая стала кормилицей для двух новорожденных енотов, появившихся в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило. Самка, родившая енотов в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья, сообщает "Российская газета".

У кошки есть и свои котята, она их выкармливает вместе с енотами. По словам заведующей отделом хищных животных Розы Соловьевой, ко всем своим детям кошка относится одинаково.

Сотрудники зоопарка отмечают, что домашние кошки - замечательные кормилицы, берущие на себя заботу о детенышах самых разных животных. Два года назад кошка Муська выкормила пятерых красных волчат.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Москву привезут трех азиатских слонят – подарок правительства Мьянмы. Их переезд в Россию пройдет при поддержке городского департамента культуры. Экзотическим гостям по четыре года, а их вес составляет около тонны. По словам специалистов, начало осени – наиболее благоприятный период для адаптации животных к новым климатическим условиям.