В "Галерее XXI век" пройдет выставка "Неизвестная планета Хиндия"

Экзотическая выставка откроется 20 февраля в "Галерее XXI век". "Хиндия" – название вымышленной планеты, "где живут очень мудрые существа, отдаленно напоминающие людей".

Экспозицию составляют несколько разделов, "раскрывающих жизнь братьев по разуму. Это исследование подробно описано в Большой Энциклопедии "Хиндия". Несколько художественных книжных изданий на эту тему будут представлены вместе с картинами, объектами и самобытными артефактами", - сообщается в пресс-релизе выставки.

Авторы проекта, художники Евгений Гриневич и Наталья Куликова, живут и работают вместе с 2003 года в Москве и Санкт-Петербурге. За годы творческих поисков они осуществили множество совместных проектов и выставок. В 2006 году ими было основано "Самыздательство "Планетянин", которое за истекший период времени выпустило в свет более 30 авторских книг.

Выставка продлится с 20 февраля по 10 марта 2013 года.