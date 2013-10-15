Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 93 человек

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах достигло 93 человек. Ранее сообщалось о 85 жертвах.

Серия подземных толчков произошла во вторник утром в центральной части Филиппин. Землетрясение стало самым мощным из зарегистрированных в этом регионе за последние 23 года, сообщает агенство Associated Press.

Первый толчок магнитудой 7,2 балла случился в 08.12 по местному времени и пришелся на известные своими курортами острова Бохол и Себу. В течение 6 часов после него специалисты регистрировали еще 192 афтершока максимальной магнитудой 4,3 балла.

Землетрясение нарушило энергоснабжение и связь с большим количеством районов на трех островах. Однако аэропорты Бохоля и Себу уже возобновили свою работу. По информации властей, серьезно пострадал морской порт острова Бохоль. Кроме того, сильно повреждены несколько церквей и университетский комплекс.