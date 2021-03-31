Брюссельский суд обязал Бельгию отменить введенные из-за COVID-19 ограничения – СМИ

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Суд в Брюсселе обязал правительство Бельгии отменить карантинные ограничения в течение 30 дней. Об этом сообщает газета Derniere heure.

Уточняется, что за каждый день просрочки предусмотрен штраф в размере 5 тысяч евро.

Помимо этого, стало известно, что власти страны будут подавать апелляцию на соответствующее решение.

Ранее власти Пхукета и Самуи – популярных островов Таиланда – озвучили предварительные условия, на которых готовы принимать иностранных туристов. В планах властей открыть курорты уже в июле.