Мнучин опроверг сообщения СМИ о намерении Трампа вывести США из ВТО

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Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщение о том, что Трамп намерен вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО).

"Здесь нет экстренной новости", – заявил министр в эфире Fox Business. Он назвал сообщение "фейковой новостью". Мнучин пояснил, что Трамп лишь выразил обеспокоенность ВТО.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен всерьез поднять вопрос выхода Штатов из ВТО, характеризует отношения с организацией нецензурными выражениями и не слушает советников, поясняющих выгодность партнерства.

Сам Трамп публично называл ВТО катастрофой для американского бизнеса. По его словам, организация делает почти невозможным развитие предприятий в США, они теряют много денег в пользу Мексики и Канады.