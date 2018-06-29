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Новости

29 июня 2018, 18:53

В мире

Мнучин опроверг сообщения СМИ о намерении Трампа вывести США из ВТО

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщение о том, что Трамп намерен вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО).

"Здесь нет экстренной новости", – заявил министр в эфире Fox Business. Он назвал сообщение "фейковой новостью". Мнучин пояснил, что Трамп лишь выразил обеспокоенность ВТО.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен всерьез поднять вопрос выхода Штатов из ВТО, характеризует отношения с организацией нецензурными выражениями и не слушает советников, поясняющих выгодность партнерства.

Сам Трамп публично называл ВТО катастрофой для американского бизнеса. По его словам, организация делает почти невозможным развитие предприятий в США, они теряют много денег в пользу Мексики и Канады.

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