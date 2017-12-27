На Барбадосе застрелили брата Рианны

Двоюродного брата певицы Рианны застрелили на Барбадосе 26 декабря. Звезда сообщила, что 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн погиб в перестрелке.

По предварительным данным, погибший гулял рядом со своим домом в Сен-Мишеле вечером 26 декабря. В этот момент к нему подошел человек с оружием. Он выстрелил в Аллейна несколько раз и скрылся.

"Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!", – цитирует певицу "Газета.ру".

Рианна призвала жителей Барбадоса прекратить насилие с применением оружия на острове.